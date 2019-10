Bravi Farmacie sceglie Social Factor per il performance marketing dell’e-commerce

Bravi Farmacie, storico gruppo farmaceutico della Lombardia, ha affidato le attività di performance marketing a Social Factor con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e massimizzare le prestazioni dell’e-commerce.

Bravi Farmacie nasce a metà del secolo scorso e oggi conta 4 farmacie aperte H24 tutti i giorni dell’anno, a cui dal 2013 si affianca il negozio online che mette a disposizione degli utenti prodotti di salute, bellezza, benessere e veterinaria.

Dopo una prima analisi, l’agenzia bolognese opererà sia sulla domanda consapevole e latente per l’acquisition, sia tramite Retargeting e Remarketing per un continuo follow up sull’utente finale.

Fondamentali nella strategia digitale anche gli interventi di usabilità sul sito, per rendere l’esperienza, la navigazione e il check out, specialmente via mobile, più fluidi e intuitivi.

La metodologia di lavoro incentrata sugli obiettivi permetterà di attivare piattaforme, risorse e tool secondo le esigenze, costruire un percorso di acquisto lineare, raggiungere l’utente in target e ridurre eventuali sprechi di budget.

“ Abbiamo scelto Social Factor per l’ approccio completamente data driven. L’attenzione del team sull’analisi continua e la corretta interpretazione dei risultati ci permetterà di capire quali sono tutte le opportunità da cogliere e le problematiche da risolvere in maniera tempestiva e con profitto” , ha dichiarato Ester Bravi, Responsabile E-commerce di Bravi Farmacie.

“ Siamo entusiasti di intraprendere questa sfida, in un settore complesso e competitivo come quello farmaceutico. La nostra proposta strategica è solida e opererà su più livelli, per garantire il massimo ritorno sulle attività di performance marketing”, ha commentato Alessandra Maggio, Head of Performance di Social Factor.