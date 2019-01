Nel 2019 cade il cinquecentenario dalla morte di Leonardo Da Vinci e BetterNow, agenzia specializzata in digital engagement, partecipa alle celebrazioni che Milano dedica celebre inventore ed artista italiano con un progetto interattivo: “Walking with Leonardo”, questo il titolo provvisorio dell’iniziativa, è una “macchina del tempo digitale” sviluppata con Carraro Lab che sfrutta la realtà virtuale e aumentata per trasformare la città meneghina in un “museo diffuso” leonardesco.

Il progetto ripercorre le tracce della presenza a Milano di Leonardo, che vi arrivò nel 1482 e vi rimase vent’anni, il periodo più lungo della sua vita. I segni del suo percorso sono ancora ben visibili in capolavori (Cenacolo, Sala delle Asse), progetti monumentali (il Cavallo, il progetto per il tiburio del Duomo), disegni (Codice Atlantico), opere ingegneristiche (chiuse, conche, Navigli), invenzioni e macchine (esposte al Museo della Scienza e Tecnologia che ne porta il nome), luoghi che visitò o in cui visse (come la sua Vigna e il Castello Sforzesco).

BetterNow e CarraroLab le hanno mappate tutte e hanno creato una audioguida in Realtà Virtuale e Realtà Aumentata che sovrappone l’analogico al digitale, il passato al futuro, e usufruisce dei media immersivi per accompagnare l’utente dentro un nuovo itinerario leonardesco, con lo spirito di Leonardo da Vinci.

“Walking with Leonardo” è dunque una sorprendente esperienza immersiva in mobilità, che può essere arricchita grazie all’impiego di moduli fisici, come una apposita segnaletica permanente o provvisoria, oculus room, installazioni, ologrammi.

Il progetto, che nasce nel web e si sviluppa nella visita alla città di Milano, non necessita dello sviluppo di una app e può rendere ogni internauta un visitatore della Milano dei nostri giorni vista con gli occhi di Leonardo, grazie all’uso della innovativa tecnologia webXR già sperimentata da Carraro Lab (museo M9 a Mestre, Leonardo a Palazzo Reale, 1000miglia) e che BetterNow comunica sul territorio grazie all’esperienza maturata nei grandi lanci nell’ambito dell’infotainment: tra gli ultimi, in ordine di tempo, “Trono di Spade – Stagione 7” al Castello Sforzesco per Sky Atlantic nel 2017, e lo scorso anno il colosso del “David” “Michelangelo Infinito” in Piazza San Babila per Cinema d’Arte Sky.