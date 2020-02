BB&C Group accoglie nuovi professionisti nel team e vince sei gare

Marzio Saffi

BB&C Group, agenzia milanese specializzata nella comunicazione del settore sanitario e farmaceutico, accoglie nella proprio organico tre nuovi professionisti.

Si tratta di due creativi, Daniela Haggiag e Elena Canton, e di Laura Cappelletti. Oltre a questi ingressi, la struttura ha deciso di consolidare lo sviluppo strategico, con la conferma di Michele Pedrazzini, e di allargare l’offerta di servizi con l’avvio di una nuova divisione PR & Media

Haggiag, si legge nella nota, nel mondo della comunicazione da vent’anni, ha molteplici esperienze e competenze diversificate che le consentono di sviluppare progetti strategici e contenuti sempre creativi. Canton, con più di 15 anni di esperienza in grandi agenzie internazionali, ha solide competenze acquisite nel collegare interaction design, nuove tecnologie e storytelling sulle diverse piattaforme. Cappelletti, più di 25 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche maturata nel settore farmaceutico presso aziende ed agenzie di primo piano, ha coordinato le attività media, gli uffici stampa e i progetti di PR per le principali aziende farmaceutiche nazionali e multinazionali e per importanti società scientifiche.

Pedrazzini coniuga scienza e design facendo della contaminazione di linguaggi la sua caratteristica principale. Si occupa dell’ideazione di strategie di comunicazione, armonizzando analisi di contesto, sviluppo di creatività e declinazione sui diversi media.

BB&C Group vince sei gare dall’inizio dell’anno

BB&C Group ha vinto dall’inizio dell’anno sei gare. “Nel 2019, abbiamo messo in atto un cambiamento radicale che si sta rivelando vincente. In poco più di un mese abbiamo, infatti, ottenuto sei importanti successi aggiudicandoci le gare indette da altrettante importanti aziende farmaceutiche, superando competitor consolidati o emergenti nel mondo della comunicazione Health. Un’ascesa che ci rende fieri e che conferma che il processo da noi intrapreso non solo viene visto molto positivamente ma condiviso dalle aziende, dichiara il Presidente Marzio Saffi – Abbiamo ideato progetti di comunicazione sempre più articolati, nei quali competenze scientifiche, visione strategica e creatività trovano espressioni e linguaggi innovativi.”

La struttura conta oggi circa 30 collaboratori provenienti da discipline differenti: biotecnologi, medici, farmacisti, esperti di comunicazione e marketing, designer, grafici, programmatori e videomaker.

“Tutto questo non sarebbe possibile senza le nostre persone e siamo convinti che il reale cambiamento parta proprio da loro”, conclude Saffi, “Ricerchiamo sempre nuove professionalità, motiviamo e cresciamo le differenti eccellenze che lavorano insieme, perché crediamo che sia la loro passione a fare la reale differenza. Siamo anche convinti che le loro competenze multidisciplinari siano complementari. Diverse professionalità che si contaminano e crescono insieme, anche scontrandosi, se serve”.