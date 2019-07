Arkage presenta una masterclass sull’uso dei dati

Arkage lancia una masterclass sull’uso dei dati per migliorare la comprensione delle esigenze delle aziende.

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’agenzia W-Mind, specializzata in data science per il marketing – si rivolge a Cmo, marketers ed esperti di digital marketing e mette a loro disposizione in modo gratuito, previa registrazione online, un ciclo di lezioni video corredate da whitepaper per approfondire i temi della data science for marketing e imparare le tecniche della “Data-Powered Creativity”, il nuovo modello elaborato da Arkage: creatività e dati insieme per cambiare il modo di comunicare. La prima lezione, “I dati possono davvero emozionare?”, è già disponibile sul sito.

“Il ruolo di un’agenzia è cambiato e non è più soltanto quello di rispondere a un brief, ma di guidare le aziende nelle scelte. Con questa iniziativa vogliamo permettere ai responsabili marketing e comunicazione di capire meglio l’importanza della data science e cosa la predictive analytics può fare per loro, con un approccio di edutainment già sperimentato con tanti nostri clienti e che ci sta dando grandi soddisfazioni”, spiega Pasquale Borriello, Ceo di Arkage.

La MasterClass racconta come tradurre i dati in azioni impattanti sul proprio business, definendo lo scenario della data science for marketing e rispondendo ad alcune domande: Perché la data science è importante? Cos’è la data science per il marketing? Come funziona in concreto un progetto di data science? Quando partire con un progetto di data science? Chi è il data scientist e cosa fa? Quali nuove opportunità hanno i creativi grazie al potere dei dati? Come evolvono i processi di pianificazione marketing nel mondo dei dati?