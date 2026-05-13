Alessandro Montrone entra in Eli Lilly come Consumer Marketing Director per il mercato italiano

Il manager, con un percorso internazionale tra tech, retail ed eCommerce, riporta a Federico Panizzi, Associate Vice President Chief Marketing Office Italy Hub, con responsabilità su Italia, Europa Centrale e Orientale e Israele

Alessandro Montrone è il nuovo Consumer Marketing Director di Eli Lilly and Company per il mercato italiano. Il ruolo rientra nella struttura CMO coordinata da Federico Panizzi, Associate Vice President Chief Marketing Office Italy Hub, che guida l'evoluzione strategica delle attività marketing e digital nei mercati dell'Hub con responsabilità integrate su consumer marketing, omnichannel engagement, advanced analytics e Martech.

Montrone arriva in Eli Lilly dopo un percorso internazionale nei settori tech, retail ed eCommerce. Nel nuovo ruolo avrà l'obiettivo di contribuire ad accelerare innovazione, crescita e rilevanza del brand in una fase che il manager definisce tra le più strategiche e trasformative per il settore healthcare.

«È un privilegio entrare in Eli Lilly, una delle realtà che stanno contribuendo maggiormente a ridefinire il futuro dell'healthcare attraverso innovazione, scienza e una crescente attenzione ai bisogni concreti delle persone», ha dichiarato Montrone. «Credo fortemente che oggi esista una grande opportunità nel continuare a diffondere una cultura della salute più accessibile, concreta e partecipata. In questo contesto, il marketing può avere un ruolo sempre più strategico nel promuovere una comunicazione consapevole, informata e vicina alle persone».