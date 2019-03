ADCI: Vicky Gitto rieletto presidente anche per il prossimo triennio

Vicky Gitto

Vicky Gitto è il presidente dell’Art Directors Club Italiano anche per il prossimo triennio.

L’assemblea dei soci, riunitasi a Milano il 9 marzo, ha assegnato a Gitto 214 voti contro i 132 ottenuti dall’altro candidato, Paolo Iabichino. Il numero di soci votanti (346) è il più alto nella storia del club.

Ecco il nuovo consiglio direttivo. Gitto è affiancato dalla vicepresidente, Stefania Siani, di Dlvbbdo, e il Segretario Generale, Caroline Yvonne Schaper, ADCI Servizi srl.

I Consiglieri sono Jack Blanga di EY Yello, Karim Bartoletti di Indiana Production, Nicola Rovetta di Mullenlowe, Luca Cinquepalmi di Publicis, Samanta Giuliani di The Big Now e Francesco Bozza di FCB.

Il collegio dei Probiviri sarà composto da Gianguido Saveri di BEWE – Enable Digital Marketing, Massimiliano Maria Longo di YourDigital e Fondazione Homo ex Machina, Lorella Montanaro di Hasta Manana con Supplente Maurilio Brini di Lorenzo Marini Group.

Nella squadra figurano anche: Giuseppe Mastromatteo di Ogilvy Italy come Art ambassador. Angela Pastore e Vincenzo Piscopo (Campania), Massimo Valeri (Bologna), Marco Diotallevi (Roma), Davide Iacono (Sicilia), Andrea Foresi (Marche) sono i Local ambassador mentre Ottavio Nava di We Are Social è il Presidente Adci Servizi.