Ad Mirabilia punta sull'online. Carol Verde a capo dell’area Digital e Social

La pandemia di Covid-19 in corso ha costretto ogni settore ad una trasformazione significativa, cambiando il modo in cui le persone si relazionano con i brand, soprattutto online.

In questo scenario complesso, ad Mirabilia, agenzia di PR milanese guidata da Lorenza Bassetti, accelera il suo sviluppo in chiave digitale, offrendo ora ai suoi clienti servizi più ampi e specifici e affidando l'area digital e social a Carol Verde.

Leggi anche: LORENZA BASSETTI, AD MIRABILIA: «E' IMPORTANTE DARE UNA NUOVA FORMA ALLA COMUNICAZIONE»

Accanto alle attività “classiche” di Corporate PR e Media Relations, nel corso del 2020 sono cresciute per l'agenzia quelle di Marketing Communication, con l’implementazione di skill verticali che vanno dai Social Media alle SEO PR.

Carol Verde a capo dell'area Digital e Social

Una direzione confermata dal recente ingresso di Carol Verde a capo dell’area Digital e Social dell’agenzia, con l’intento di ampliare e consolidare il business in ottica digitale. Carol porta in ad Mirabilia una expertise di oltre otto anni nello sviluppo di progetti di Comunicazione e Digital PR, per aziende provenienti dei mondi tech, IT, food, design e startup.

Giornalista pubblicista, con una laurea magistrale in Comunicazione Integrata d’Impresa e un Master in Growth Hacking Marketing, ha maturato delle competenze trasversali che le consentono di gestire progetti integrati e innovativi.

“L’emergenza Covid ha accelerato la rivoluzione digitale che era già in corso in quasi tutti gli ambiti, comunicazione compresa. Le competenze di content e relazione, che comunque restano centrali nel nostro lavoro, devono ormai essere affiancate da conoscenze più tecniche” – dichiara Carol Verde. – “Le nuove PR sono digitali, misurabili, data-driven. Un approccio strategico e analitico è sempre più indispensabile per ottenere risultati rilevanti, sui social ma non solo. In questo senso sono davvero contenta di far parte del team di ad Mirabilia, perché è un’agenzia con una forte vocazione all’innovazione che può, al contempo, vantare 30 anni di esperienza”.

Ad Mirabilia cresce nel Social Media Marketing, nelle Seo Pr e nell'Influencer Relations

Durante quest’anno sono cresciuti i progetti di Social Media Marketing, con attività di comunicazione strategica, content creation e advertising su Facebook, Instagram e Linkedin. I clienti di quest’area appartengono sia al mondo b2b che b2c, coprendo settori che vanno dal consumer tech al food.

Inoltre, l’agenzia si è affermata per la sua competenza nei servizi di Personal Branding su Linkedin, sviluppando diverse tipologie di proposte che costituiscono un vero e proprio ramo di business.

L’approccio è duplice: da un lato, il focus è su storytelling e reputation delle aziende, attraverso una narrazione corale delle sue persone chiave; dall’altro, ci sono azioni più specifiche di Inbound Marketing e Social Selling per lo sviluppo di reti commerciali, con progetti di respiro internazionale. Anche in questo caso i settori interessati sono molteplici, con brand che vanno dal mondo bancario a quello industriale.

Diventano poi sempre più importanti i progetti di “Inbound PR” in ottica SEO, che hanno l’obiettivo di creare contenuti di alta qualità, ottimizzati per i motori di ricerca e utili ad aumentare l’autorità dei brand sul web.

Sempre in ambito digital sono cresciute anche le attività di Influencer Relations, già guidate da Cristiano Carriero – che negli ultimi 3 anni ha consolidato l’autorità di ad Mirabilia in questo campo, con tanti clienti diversi e risultati notevoli.

Il commento di Lorenza Bassetti

“È innegabile che il 2020 ci abbia richiesto un grande sforzo di adattamento. Siamo stati chiamati a dare una nuova forma alla comunicazione, scardinando in molti casi delle consuetudini e cambiando in corsa il modo di lavorare. Tutto ciò però, grazie alla direzione che già da tempo avevamo intrapreso, si è rivelato una grande opportunità: quella di accelerare ulteriormente la trasformazione digitale delle PR.” – commenta Lorenza Bassetti, Founder & Managing Director di ad Mirabilia – “Chiudiamo quest’anno con una forte expertise in ambiti particolarmente innovativi, che continueremo a sviluppare anche nel corso del 2021. Sono molto felice di avere a bordo una professionista come Carol, che aggiunge alle nostre competenze di contenuto una sensibilità all’analisi dei dati che ci mancava”.