CreationDose e The Wave uniscono le forze e annunciano la partnership commerciale

Le due realtà siciliane CreationDose e The Wave uniscono le forze e danno il via ad una partnership commerciale con l’obiettivo di crescere sul territorio nazionale In uno scenario contraddistinto da una forte spinta alla digitalizzazione.

CreationDose è una martech company che unisce community e digital per potenziare il marketing e la comunicazione di brand e agenzie, The Wave è una tech company che progetta e sviluppa prodotti innovativi fondendo tecnologia e design.

Le due aziende hanno già nel loro portfolio collaborazioni con brand come Wish, Rolling Stone, MaxiBon, Gimme5 e Lamborghini Tiles.

“Questa nuova partnership lega due aziende mosse dagli stessi valori e obiettivi, rendendoci l’uno complementare dell’altro”, sostiene Alessandro La Rosa, Founder & Ceo di CreationDose. “Unendo la forza aggregativa delle nostre community di Millennial e Generazione Z e innovative strategie di marketing e comunicazione a potenti soluzioni tecnologiche e di design puntiamo a dare vita a nuove formule sempre più in linea con le ultime tendenze del mercato”.

Strategie di advertising creative e nuove tecnologie sono quindi alla base della nuova sinergia imprenditoriale condivisa.

“Questa partnership rappresenta l’unione di due identità che si completano a vicenda”, dichiara Francesco Bonanno, Founder & Chairman di The Wave. “Due squadre composte da giovani talenti che vogliono essere un esempio positivo per le altre realtà del territorio e rappresentare un unico polo di eccellenza”.

“Dopo aver già attratto i migliori talenti del territorio, la nuova partnership societaria mira a creare un nuovo polo del comparto digital al Sud, in grado di affermarsi e competere su scala nazionale con i maggiori player del mercato”, aggiunge Jacopo Paoletti, Partner & Advisor di CreationDose. “La Sicilia aspira da sempre ad essere una naturale tech valley europea al centro del Mediterraneo, e anche questa aggregazione industriale è un importante passo in questa direzione”.

“Due giovani e solide realtà insieme per aumentare il proprio spettro d’azione ed essere ancora più strategici e competitivi sul mercato acquisendo una nuova dimensione”, commenta Marco Reitano, Founder & General Manager di The Wave. “L’obiettivo di questo percorso societario comune è quello di offrire un unico interlocutore ai player nazionali ed internazionali, fornendo tutti gli strumenti digitali necessari".