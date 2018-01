E’ online il nuovo sito internet di Caltagirone Editore (www.caltagironeeditore.com).

Il nuovo sito, spiega la società, è parte del processo di rafforzamento della presenza web della holding e del suo network editoriale che con oltre 3,4 milioni di lettori giornalieri e 1,2 milioni di utenti unici sul web, è uno dei principali network di informazione generalista del Paese, con testate come Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo.

Con una veste grafica semplice e intuitiva, il nuovo Caltagironeeditore.com consente di esplorare agilmente il

mondo Caltagirone Editore, di conoscere le iniziative e le novità dei quotidiani del network, nonché di accedere a tutte le informazioni rilevanti per gli investitori e gli stakeholder.

Il sito è stato realizzato in collaborazione con CEDS Digital & Servizi, divisione IT e digitale di Caltagirone Editore che si occupa di digital media, progettazione, innovazione, sviluppo e gestione IT e digitale per il network Caltagirone Editore e per terzi.