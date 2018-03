Rai Pubblicità, l’offerta commerciale per Formula 1 e MotoGP

Radio 1 dedicherà ampio spazio a Formula 1 e MotoGP.

A partire dal 25 marzo il calendario mondiale di Formula 1 prevede infatti 21 Gran Premi, uno in più rispetto allo scorso anno, mentre il MotoGP conta diciannove gare in tutto.

I collegamenti live con le prove del sabato e con la gara della domenica si integreranno con la programmazione sportiva del weekend di Radio 1. Al termine del gran premio, nel dopogara, non mancheranno i commenti, gli approfondimenti e le interviste con i protagonisti del mondo dei motori.

Per l’occasione Rai Pubblicità ha realizzato un’offerta commerciale che prevede la copertura di entrambi gli eventi per l’intera durata del campionato.

La proposta prevede una sezione di tabellare con break la domenica in apertura del primo collegamento sia della Formula1 sia del MotoGP.

La concessionaria ha spinto molto sulle Iniziative Speciali.

«Puntiamo alla massima copertura degli eventi – conferma Francesco Barbarani, Direttore Vendite Radio e Web – per consentire allo sponsor una presenza che lo identifichi con il prodotto editoriale. Visibilità che in questo caso garantiamo con 4 adpoint da 15’’ sulla pole del sabato e sulla gara della domenica, e un pacchetto di 20 promo sponsorizzati distribuiti nella settimana del Gran Premio».

La proposta di Rai Pubblicità ha intercettato l’interesse di Regione Marche, che ha già utilizzato le reti radiofoniche Rai nel 2017 per la promozione turistica del proprio territorio in occasione dell’evento della Formula 1, e che intende replicare in questo anno, inserendosi anche nell’evento della MotoGP.