Al via il progetto radio di Rai Pubblicità per il Festival Biblico 2018

Francesco Barbarani

Dal 3 al 27 maggio torna il Festival Biblico: un mese di conferenze, incontri, meditazioni, letture e visite guidate, che coinvolgeranno le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. L’evento chiama in causa una pluralità di voci che, da diverse prospettive e punti di vista, indagheranno il tema del futuro.

Grazie ad un accordo con Rai Pubblicità, il Festival Biblico trova spazio su Rai Radio3 e Rai RadioLive, come spiega Roberta Rocelli, Direttore del Festival: “Per un progetto come quello del Festival Biblico la partnership con Radio Rai è strategica sia come ulteriore possibilità per il Festival di crescere dal punto di vista culturale, sia per l’opportunità che questa collaborazione ci offre di raccontare il progetto a livello nazionale”.

Per l’intero mese di maggio, sono previsti su Rai Radio3 due content editoriali a settimana dedicati al Lessico del Futuro, per riprendere anche in radio il tema conduttore del Festival. Le otto rubriche, in onda all’interno di Fahrenheit, ospitano ogni volta un personaggio scelto tra i protagonisti del Festival.

Rai RadioLive è la radio specializzata che dà voce ogni giorno ai principali eventi, culturali e musicali, che prendono vita nel nostro paese. Per il lancio dell’evento Rai RadioLive ha dedicato alcuni spazi editoriali già nel mese di aprile, mentre in maggio sono previsti servizi dedicati, rubriche ad hoc e riprese dal territorio.

Come spiega Francesco Barbarani, Direttore Area Radio, Digital e Cinema di Rai Pubblicità: “È una sponsorship che lega il Festival Biblico ad un progetto culturale originale e in sintonia con i contenuti di RaiRadio3 e di RaiRadioLive. Un modello di comunicazione che ripercorre le logiche dei progetti speciali che da tempo attiviamo sulla radio. Un percorso di grande copertura e visibilità, che abbraccia le fasce di programmazione più affini e in linea con il profilo dell’evento”.

La campagna pubblicitaria costruita ad hoc per il festival Biblico prevede, a sostegno del progetto, 80 promo sponsorizzati e 84 adpoint da 15” su RaiRadio3 per tutto maggio, insieme a 133 adpoint sempre da 15” in onda su Rai RadioLive, Rai RadioTechetè e Rai RadioTuttaitaliana nell’ultima settimana del mese.