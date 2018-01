Marco Berardi

Marco Berardi è stato promosso alla guida della filiale italiana di Turner, la società del Gruppo Time Warner, editore nel nostro paese dei canali kids Cartoon Network e Boomerang, su piattaforma Sky, e dei canali Boing e Cartoonito sul digital terrestre in joint-venture con Rti Mediaset, oltre al canale all-news CNN International.

Già Finance Director Southern Europe & Africa di Turner dal 2014 e dal 2015 Chief Operating Officer di Boing, Berardi è stato infatti nominato Vice President General Manager Turner. Nel suo nuovo ruolo Marco Berardi avrà responsabilità su tutte le attività commerciali ed editoriali di Turner Italia e Boing rispondendo direttamente a Jaime Ondarza, Senior Vice President e General Manager Southern Europe & Africa ed Amministratore Delegato di Boing.

Marco Berardi è entrato in Turner nel 2008 come responsabile Finance e HR per l’Italia. Dal 2012 ha ricoperto lo stesso incarico anche per la Francia e i territori francofoni, e poi per UK, Irlanda e Malta. Prima di entrare in Turner Berardi è stato Financial Controller in una società del Gruppo FS e, dopo aver lavorato nel mondo della consulenza aziendale, ha avuto una carriera internazionale in Philips, dove ha lavorato ad Amburgo, Vienna, Madrid e Dublino.

Nuovo incarico anche per Alice Fedele, promossa Content Director di Turner e Boing. Riportando a Marco Berardi, la manager assumerà la responsabilità sulla programmazione e le acquisizioni di contenuti dei canali pay e free to air.

Alice Fedele è entrata in Turner nel 2016 come Programming & Acquisition Manager. Ha iniziato la sua carriera nel 2004 lavorando per broadcaster nazionali ed internazionali, tra cui Sky Italia, Discovery e OSN. Nel 2009 si è trasferita a Londra ed è entrata in The Walt Disney Company, ricoprendo vari incarichi all’interno del team Programming, fino ad assumere il ruolo di Non Linear Programming Manager per i canali Central & Eastern Europe, South Africa, Turkey, Greece & Middle East.

“Sono felice di poter contare su un manager del calibro di Marco Berardi per condurre l’azienda in un mercato importante, complesso e mutevole come quello italiano”, ha dichiarato Jaime Ondarza. “Per le sue doti manageriali e la sua esperienza, Marco Berardi é il miglior leader che potessi desiderare per dirigere un team di talenti come quello di Turner e Boing e portarlo a vincere le future sfide del mercato. Marco gestisce una squadra di manager straordinari cui si aggiunge oggi un professionista dei contenuti del calibro di Alice Fedele. Alice vanta una solida esperienza italiana e internazionale ed ha una grande sensibilità per il prodotto. Sono certo che saprà consolidare e rilanciare le attività editoriali di Turner e Boing, raggiungendo nuovi traguardi per i nostri brand ed i nostri canali, da sempre i preferiti dai bambini e dalle famiglie italiane”.

