Evolution Adv amplia l’offerta con Gossipetv.it, Cinemaz.it e lanostratv.it

Evolution Adv, già forte della gestione di Comingsoon.it, sito con posizionamento top nel mondo dell’intrattenimento, di Tvsoap.it, sito di riferimento per il mondo delle soap, Tvdaily.it, Solodonna.it e Tvpertutti.it , si consolida nel target Cinema, Tv, Intrattenimento con l’ingresso di GossipTv.it, Cinemaz.it e Lanostratv.it superando così le 50.000.000 di pagine viste mese.

“La fiducia che gli editori ripongono in noi conferma che la nostra proposta al mercato è orientata nella giusta direzione e permette un rapporto win win ad ogni livello. I nostri alti standard di configurazione della pubblicità in pagina ci permettono, in collaborazione con i centri media più sensibili al tema della qualità dell’inventory, di offrire ai loro clienti la garanzia di un traffico trasparente e qualitativo in termini di KPI, raggiungibili grazie al rapporto che instauriamo con gli editori ed alla tecnologia Optiload”, ha affermato Francesco Apicella, Co-Founder di Evolution Adv.

“Optiload è un setup che permette di ottimizzare l’erogazione dei banner ad ogni livello, considerando aspetti di qualità, performance e user experience. Il costante lavoro di miglioramento e sviluppo di nuove funzionalità integrate nella tecnologia proprietaria Optiload permette agli editori gestiti da Evolution ADV di massimizzare i KPI dell’inventory pubblicitaria, di avere performance ottimali sia a livello di monetizzazione che a livello SEO”, ha aggiunto Dimitri Stagnitto, Co-Founder della società.

A gennaio, la concessionaria ha ampliato il proprio network con InvestireOggi, sito italiano specializzato nell’informazione economico-finanziaria, mentre è della settimana scorsa la notizia relativa all’ingresso nel portafoglio di Evolution Adv di Misya e Gnamgnam, siti della categoria Food/Donna entrambi presenti sul mercato da oltre dieci anni.