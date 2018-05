Avvenire festeggia i suoi primi 50 anni con un ricco piano di attività, il restyling grafico programmato a inizio dicembre e un andamento pubblicitario in linea con gli anni passati.

Le iniziative per il compleanno del quotidiano diretto da Marco Tarquinio, celebrati anche da una campagna pubblicitaria pianificata sui media di area cattolica, prendono il via con l’uscita del libro “Voci del verbo Avvenire – I temi e le idee di un quotidiano cattolico 1968-2018”, edito da Vita e Pensiero. Il volume raccoglie le riflessioni delle firme di Avvenire sulla politica, l’economia, la società, la scienza, la cultura e la fede, ed è curato dal giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri.

Per l’autunno, quindi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deliberato l’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al quotidiano nel cinquantenario della fondazione. Il francobollo sarà emesso in ottobre e, in quell’occasione, è previsto un evento al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e di Poste Italiane. In occasione della canonizzazione di Paolo VI, sarà poi proposta ai lettori una pubblicazione di approfondimento su “Paolo VI, l’uomo, il sacerdote, il papa”.

Il calendario dei festeggiamenti culminerà quindi il 4 dicembre 2018, giorno esatto della pubblicazione del primo numero di Avvenire nel 1968, con un numero speciale del quotidiano cartaceo rinnovato nella sua veste grafica e con un incremento di diffusione e di foliazione, grazie a una parte centrale a colori dedicata al libro e alla storia del giornale.

I dati economici

Sul fronte economico, il quotidiano fattura su base annua circa 22 milioni di euro, di cui circa 3,7 milioni derivanti dalla raccolta pubblicitaria, di cui si occupa la rete interna guidata da Antonio Casati. «Siamo reduci da quattro anni in cui la raccolta pubblicitaria si è mantenuta sugli stessi valori», spiega il responsabile sviluppo raccolta pubblicitaria. «Un ottimo risultato considerando l’andamento negativo del mercato della stampa. I nostri inserzionisti ci sono dunque fedeli, come d’altronde continuano ad esserlo i lettori». Avvenire è infatti il quinto quotidiano in Italia per diffusione con 110.887 copie (fonte Ads, media giornaliera 2017) e può contare inoltre su una percentuale di abbonati che arriva all’80% del venduto, di cui 8.000 copie digitali.

«Le 110.000 copie diffuse ogni giorno, la percentuale di abbonati più elevata tra tutti i quotidiani italiani e il trend di crescita della diffusione, costante e ininterrotto dal 2002, dimostrano che i lettori riconoscono nel nostro quotidiano un livello di qualità molto alto, forte di un rapporto di fiducia che poche altre testate possono vantare», aggiunge Paolo Nusiner, direttore generale di Avvenire. Il quotidiano, inoltre, può contare su una presenza capillare sul territorio: Avvenire ospita le pagine di 29 diocesi ed è presente in oltre 1.500 punti Buona Stampa presso le parrocchie di 91 diocesi. Inoltre, attraverso l’iniziativa “Popotus in classe”, raggiunge 1.600 scuole per un totale di circa 75.000 studenti.

Negli ultimi anni Avvenire ha investito sulle nuove piattaforme digitali ed è oggi così un sistema informativo multimediale, con le versioni cartacea e digitale, le applicazioni per smartphone e tablet, il sito Avvenire.it e le pagine social aperte su Facebook, Twitter, YouTube. Il fatturato pubblicitario è così in parte migrato verso il sito del quotidiano, con una quota che ha raggiunto il 10% del giro affari. A questo risultato contribuito anche l’apertura al programmatic, avvenuta nel 2015 con la sigla dell’accordo con la concessionaria specializzata Good Move.

