Si terrà dal 17 al 20 maggio, presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna, la 34esima edizione de Linkontro, appuntamento organizzato da Nielsen per l’industria di marca e per la distribuzione moderna.

Il tema del 2018 è Nei territori del prossimo futuro. Dove la fantasia dell’uomo incontra l’intelligenza delle macchine.

“La quarta rivoluzione industriale è arrivata – ha dichiarato Giovanni Fantasia, Amministratore Delegato di Nielsen Italia. – Il progresso tecnologico sempre più veloce richiede alle imprese una revisione dei modelli di riferimento e una grande agilità per competere in mercati sempre più sofisticati. Solo chi avrà la capacità di muoversi con i ritmi del cambiamento sviluppando un equilibrio dinamico potrà continuare a essere protagonista nel prossimo futuro. Linkontro è il palcoscenico ideale per stimolare il confronto su questi temi, grazie a testimonianze di prestigio e a esperienze di imprese che hanno già la testa rivolta al domani”.

Linkontro si focalizzerà sulle dinamiche socio-economiche che caratterizzano la società, riflettendo sul ruolo delle macchine e più in generale dell’innovazione tecnico-scientifica in un contesto in cui deve essere sempre l’uomo a guidare i cambiamenti. Le declinazioni del tema saranno molteplici: dalle applicazioni dell’artificial intelligence nel settore retail alle implicazioni antropologiche della robotica. Oltre ad alcuni leader delle principali aziende della distribuzione e dell’industria del largo consumo, Linkontro ospita personalità di rilievo provenienti da ambienti differenti, dall’università alle istituzioni, tra i quali il professor Francesco Daveri, della SDA Bocconi, il professore emerito del Magdalen College Oxford, Andrea Boltho, e il Presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, che contribuiranno a creare un clima vivace e stimolante.

Dopo l’apertura di Giovanni Fantasia, la kermesse vedrà protagonisti relatori di calibro internazionale. Il designer visionario e futurista Maurice Conti ha scelto Linkontro per condividere il suo punto di vista su quali innovazioni ci riservino i prossimi anni. Il suo intervento sarà contestualizzato da numerose testimonianze di aziende innovatrici: dalla rivoluzione del 5G raccontata da Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, alle sfide della mobilità introdotte da Sergio Solero, amministratore delegato di BMW Italia. Paola Scarpa, Director di Google Italia, racconterà come lavora Google per offrire al consumatore un’esperienza sempre diversa e migliore. Il vice direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta, introdurrà il tema dei robot nella quotidianità e le riflessioni del filosofo Umberto Galimberti ne inquadreranno le implicazioni sociali e antropologiche.