Oltre a risvegliare la natura, la primavera inaugura il rinnovo le abitudini e i comportamenti delle persone, quella serie di pratiche quotidiane che riguardano l’alimentazione, l’attività fisica e il benessere del corpo in generale. Per queste ragioni, proprio in concomitanza di questa stagione, Parmalat ha deciso di avviare il progetto “Cuoriamoci”, finalizzato alla sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura del benessere del proprio cuore

Nata nel 2017, l’iniziativa, promosso dalla Fondazione Italiana per il Cuore in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione e il supporto non condizionato dell’azienda di Colecchio, è sostenuta anche quest’anno da una campagna pubblicitaria multimediale, realizzata da Havas Milan e Publitalia con pianificazione di Zenith.

Nel dettaglio, lo spot sarà trasmesso da aprile a settembre sui canali Mediaset; ulteriore visibilità sarà poi garantita dagli interventi di esperti all’interno di programmi televisivi sulla stessa rete (Mattino Cinque, TG4, TG5 Salute, ecc.).

Radio 105, 101, Virgin, RMC trasmetteranno lo spot da aprile a settembre, in aggiunta a 6 pillole con consigli utili di prevenzione e benessere, a cura di esperti di nutrizione e salute. Sulla stampa, sono invece previsti articoli, interviste e approfondimenti su testate che trattano degli stessi temi.

La comunicazione sarà veicolata anche sul web, sul sito cuoriamoci.it, sulla pagina Facebook dell’iniziativa, su fondazionecuore.it, su my-personaltrainer.it, e varie testate di informazione, salute e prevenzione. L’iniziativa sarà inoltre promossa attraverso diversi eventi sul territorio.

La campagna avrà inizio il 1° aprile e durerà fino a fine maggio, con una ripresa a settembre 2018 quando, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore, promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore.

Parmalat, investimenti in comunicazione stabili

Il gruppo Parmalat mantiene stabili gli investimenti pubblicitari per il 2018, come dichiarato da Silvia Eleonora Campioni, Marketing Manager di Parmalat Italia: «In una fase di calo dei consumi interni e di flessione del mercato pubblicitario, lasciare invariato il budget comunicazione rappresenta comunque un traguardo soddisfacente per noi». Ad ogni modo, ha fatto sapere Campioni, sulla totalità degli investimenti l’incidenza dell’online è in crescita rispetto all’anno scorso.

Attualmente, Parmalat è in comunicazione anche la terza campagna del latte Zymil, sempre con il supporto di Havas Milan e Zenith, con una pianificazione continuativa always on fino al termine dell’anno.