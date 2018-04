On air e online i nuovi spot di Pasta Puddu e Casar

Casar, industria conserviera sarda che fa capo al Gruppo Isa, attiva nella moderna distribuzione in Sardegna e impresa socia di Gruppo VéGé, è on air in queste settimane con due nuove campagne su Tv e web dedicate ai brand Pasta Puddu e Casar.

Ideato dal marketing di Gruppo ISA e realizzato dalla casa di produzione Publimage, lo spot da 30” per Pasta Puddu segna il ritorno nei punti vendita e in comunicazione di uno storico marchio isolano nella pasta di semola di grano duro.

Il video “Una storia di qualità” rinnova il legame tra Pasta Puddu e i consumatori sardi attraverso un messaggio incentrato sulla condivisione calda e familiare di una pasta trafilata al bronzo ed essiccata lentamente.

Il nuovo spot da 30” per il pomodoro sardo lavorato e trasformato da Casar è un video che punta sul fascino delle immagini. Ideato dal marketing di Gruppo ISA, filmato da Pragma 2 e montato da Publimage, il video Casar suscita sentimenti di orgoglio esaltando una Sardegna ancestrale, terra dove il tempo scorre in una dimensione tutta sua e custode di uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare isolano: il pomodoro del Campidano.

Complessivamente, da marzo a fine giugno le campagne TV per Pasta Puddu e Casar produrranno 1.200 passaggi sulle due principali emittenti televisive regionali: Videolina e Sardegna TV. L’investimento totale per Casar e Gruppo ISA è stimato nell’ordine di circa 100.000 euro.

Oltre gli spazi programmati sulle emittenti TV regionali, i video delle nuove campagne sono attivi sui canali YouTube, i siti internet dei due marchi e le pagine ufficiali Casar e Pasta Puddu su Facebook. La pianificazione è interna.

“Lo spot per Pasta Puddu celebra il rilancio dopo oltre un ventennio di un prodotto e di un marchio che hanno avuto un ruolo di rilievo sia nella filiera agroalimentare della Sardegna sia sulle tavole dei sardi – commenta Michel Elias, Amministratore Delegato di Gruppo ISA. – Siamo orgogliosi di questa nuova sfida, nella convinzione che la ‘nuova’ Pasta Puddu abbia le caratteristiche per tornare a occupare il posto che le compete sul mercato a fianco di Casar”.