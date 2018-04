Neem Guru di Himalaya: la comunicazione è multicanale con Milk adv

Un'immagine del video della vlogger Ehi Leus

Milk adv, l’agenzia veneta associata Assocom e partner italiano del network internazionale AMIN Worldwide, ha ideato una strategia di comunicazione multicanale per promuovere Neem Guru di Himalaya Herbals, una linea di prodotti a base di olio di Neem e di Curcuma. Saranno in totale due i mesi della campagna, programmata fino al 6 maggio, per proporre alle donne una corretta skincare routine utilizzando i prodotti della multinazionale indiana che si occupa di ricerca e prodotti ayurvedici per la cosmesi e la cura del corpo.

L’idea centrale è far diventare brand ambassador i clienti attraverso tre passaggi: l’invito a provare i prodotti, la proposta di fare un mini-video per raccontare la propria esperienza, l’opportunità di condividere il video online per vincere un iPhone X 64GB.

L’engagement è quindi rivolto ad un target ampio, dai più giovani agli adulti e per questo motivo utilizza vari canali, dalla radio su RTL e RDS alle uscite stampa su periodici salute&benessere, dai post e adv su Instagram e adv su Facebook al mini-sito dedicato al contest, infine il video della vlogger Ehi Leus che racconta su YouTube e Instagram il suo “how to” con la linea Neem.

Sergio Ristagno, a capo di Milk adv insieme a Paolo Margonari e Fabiana Fantinato, ha sottolineato il senso dell’attività svolta dall’agenzia: “Come dicevano i guru di Madison Avenue, la prima cosa da fare quando si deve promuovere un prodotto è conoscerlo e provarlo. Ecco perché la nostra strategia ha messo al centro il racconto dell’esperienza: perché oggi più che mai quello che la gente si aspetta dalla comunicazione è sempre di più la verità”.