ConTé Scarpe e Moda lancia la nuova campagna con Btrees

ConTé Scarpe e Moda, azienda biellese specialista del settore calzaturiero dal 1978, ha deciso di affidare all’agenzia Btrees, oltre alla strategia e alla gestione di social media ed e-mail marketing, anche il lancio della nuova campagna primaverile online e offline “L’impronta ConTé”.

Presente con 17 punti vendita divisi tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Trentino Alto Adige, e da poco online con il proprio e-commerce, l’azienda festeggerà quest’anno il proprio 40esimo anniversario.

Il concept creativo della campagna racconterà come ogni passo con una scarpa ConTé sia riconoscibile, inconfondibile ed espressione di un tratto di personalità da mettere in risalto. Audace, decisa, estroversa, energica, irriverente, sfrontato e spensierata: “L’impronta ConTé” è stata declinata in 7 impronte diverse, sei donna e una uomo, ciascuna associata a un mood e a un outfit specifico, appositamente pensato e rappresentativo delle diverse personalità, con l’obiettivo di far sì che le persone si possano riconoscere nell’impronta che più li rappresenta. Tutti gli scatti, inoltre, sono stati realizzati nella cornice del territorio biellese.

