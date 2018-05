Bluenergy va in tv e online con il nuovo spot “Energia da condividere”

“Energia da condividere” è il claim del nuovo spot Tv di Bluenergy Group, multiutility friulana con sede a Udine e in espansione nel Nord Italia, on air sul circuito Sky AdSmart, la piattaforma che permette di differenziare per target e per area geografica le campagne pubblicitarie.

Il video è anche diffuso online con una campagna targettizzata sulle aree geografiche coerenti al mercato dell’azienda su Youtube e Partner con annunci in formato In-Stream. L’attività è gestita dall’agenzia Google Partner Queryo Advance Srl.

Con un tono di voce ironico e familiare, lo spot, in formato 30”, si sviluppa sul concetto di condivisione come valore fondante per migliorare la vita di tutti i giorni e va in onda dal 6 maggio e per due settimane nelle regioni di riferimento della multiutility: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna.

La creatività tutta “Made in Friuli Venezia Giulia” è stata firmata da Quasar Corporate, casa di produzione udinese, da oltre 15 anni specializzata nella realizzazione di video commerciali e istituzionali.

Credits

Quasar Company

Regia: Giorgio Milocco

Fotografia: Debora Vrizzi

Organizzazione: Andrea Badin

Ideazione video: Massimo Vavassori, Giorgio Milocco e Andrea Badin