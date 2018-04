Paola Donelli è stata nominata direttore marketing confectionery di Mars Italia.

La manager assume il nuovo incarico dopo la precedente esperienza in Kraft Foods, diventata poi Mondelez International.

Dopo la laurea in economia aziendale alla Bocconi, il percorso professionale di Paola Donelli si è mosso nel mondo del largo consumo e, in particolare, nel settore del food, dove ha maturato solide competenze di marketing, trade marketing e business management a tutto tondo: dalla definizione della strategia, alla gestione della comunicazione, allo sviluppo e lancio dell’Innovazione, alla politica commerciale, alla gestione finanziaria del conto economico.

Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella funzione marketing, gestendo business in diverse categorie merceologiche dal fresco al grocery, occupandosi sia di marche globali sia di brand taliani, e ha maturato una forte esperienza anche in ambito commerciale in qualità trade marketing category manager.

