Emanuele De Longhi Marketing Manager per la divisione Home Appliances di Samsung

Samsung Electronics Italia, dopo aver annunciato la nomina di Paolo Bagnoli a Head of marketing b2b per i telefoni (leggi la notizia), presenta la nuova organizzazione della divisione Home Appliances che, a diretto riporto di Daniele Grassi, Vice President Consumer Electronics, vede Emanuele De Longhi promosso a Marketing Manager e Andrea Romeo assumere il ruolo di Sales Senior Manager. La struttura della divisione è completata da Rossano Frapiccini nel ruolo di Sales Manager Built In.

“Sono molto soddisfatto della nuova organizzazione: questo sarà un anno molto importante per la nostra divisione e sono certo che la competenza e la passione dei tre manager contribuirà alla nostra crescita e al raggiungimento degli obiettivi 2018” ha dichiarato Daniele Grassi.

Emanuele De Longhi, classe 1977, in qualità di Marketing Manager guiderà il team di Product Marketing e quello di Digital & Trade Marketing. Emanuele è entrato in Samsung Electronics Italia nel 2007, ricoprendo diversi ruoli di crescente responsabilità nella business unit Home Appliances. Precedentemente ha lavorato in Gfk Marketing Services Italia nel ruolo di Account Executive. Emanuele è laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Andrea Romeo nel suo nuovo ruolo di Sales Senior Manager sarà alla guida del team dei National Key Account. Andrea ha iniziato il suo percorso professionale in Samsung Electronics Italia nel 2009, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Precedentemente ha lavorato in Indesit Company, sempre nel business Home Appliances, e in Sapient, società di consulenza nel Business. Andrea Romeo è laureato in Scienze Politiche nel Dipartimento di Sociologia ed è specializzato in Marketing Management dei Mercati Industriali e Marketing strategico presso SDA Bocconi.

Rossano Frapiccini, classe 1977, è entrato in Samsung Electronics Italia nel giugno 2017. In qualità di Built In Sales Manager sarà responsabile della struttura vendite del canale Built In. Precedentemente ha lavorato 12 anni in Indesit Company, sino a essere nominato Sales Manager Retail Channel per il Built In nel 2013, e in Candy Hoover Group, sempre nel ruolo di Sales Manager Retail Channel – Built In. Rossano è ingegnere e ha conseguito il master IGESP – Ingegneria e Gestione dei Sistemi Produttivi – presso l’Università Politecnica delle Marche.