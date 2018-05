Le Bibite Sanpellegrino hanno deciso di regalarsi uno spot per la seconda edizione del progetto #IoMiMeraviglio e un budget pubblicitario più consistente rispetto allo scorso anno.

Lanciata nel 2017 con il sostegno di un piano di comunicazione digitale realizzato dall’agenzia Wip Italia, il concorso pensato per permettere agli italiani di riscoprire le piccole meraviglie quotidiane sarà dunque per la prima volta protagonista di un nuovo spot, veicolato in televisione ma anche sul digital. A realizzare la campagna multimedia è sempre Wip Italia, scelta dopo l’esperienza dello scorso anno, mentre in precedenza il brand lavorava con MulleLowe. La pianificazione è di Mediacom.

«Parte la seconda edizione di #IoMiMeraviglio, un progetto a cui siamo molto affezionati e che per quest’anno si rinnova prevedendo una serie di attivazioni speciali che invitano gli italiani a celebrare i piccoli momenti di meraviglia che la vita regala ogni giorno», spiega Elisabetta Bracci, Premium Brands Marketing Manager di Sanpellegrino. “Per il mondo delle Bibite Sanpellegrino #IoMiMeraviglio è un’operazione unica nel suo genere che rientra nella nostra strategia di voler far vivere ai consumatori esperienze di piacere straordinarie. La nostra missione è infatti quella di accompagnare le persone mentre trascorrono momenti di piacere e di aiutarle a cogliere il bello di ogni giorno».

Lo spot tv ha l’obiettivo di raccontare i momenti di meraviglia italiana attraverso quattro storie emozionanti. Dalla ragazza che guarda nel buco di una serratura e scopre un’opera d’arte della sua città, al fidanzato che apre il portatile e trova una polaroid della sua compagna con un messaggio speciale, a un gruppo di amici che si ritrova per una nuova estate insieme e viene accolto da un benvenuto inaspettato, fino a un tramonto magnifico al termine di una giornata di lavoro, dove le Bibite Sanpellegrino accompagnano ogni esperienza. La campagna tv che sarà on air per 6 settimane nel formato da 20”, a partire dal 27 maggio fino al 4 agosto. Oltre allo spot da 20” pensato per la televisione, sono stati preparati tagli da 45” per il sito delle Bibite, e 12 creatività da 15 e 6” per la campagne di video strategy e per le piattaforme social. Oltreché sul video, la comunicazione punterà molto sui contenuti fotografici, anche in questo caso coinvolgendo i social network.

«Il digital assorbirà quest’anno il 30% del budget pubblicitario stanziato per le Bibite Sanpellegrino, a conferma della centralità di questo canale per la comunicazione del marchio», dichiara Elisabetta Bracci. «E il 2018 sarà un anno di investimenti in crescita rispetto al 2017 per il brand».

Il concorso

La campagna digitale avrà l’obiettivo di far partecipare i consumatori al concorso #IoMiMeraviglio, attivo nella sezione del sito bibite.sanpellegrino.it dal 23 maggio al 2 settembre. Per partecipare alla modalità instant win Cattura le Meraviglie bisognerà caricare una foto che racchiude una meraviglia quotidiana, associarla a un breve testo che descrive il momento speciale e scegliere la bibita Sanpellegrino da abbinargli. Una volta caricate 3 meraviglie si potrà provare a vincere uno zoom ottico, se invece si inseriscono dalle 4 alle 6 meraviglie un keyfinder e con oltre 6 meraviglie un’action cam Nilow.

Nella modalità Compra una Bibita si potrà provare a vincere un premio immediato acquistando una bibita Sanpellegrino e caricando lo scontrino nell’area dedicata, dove con 3 prove d’acquisto si potrà provare a vincere un buono spesa da 25 euro, con più di 4 scontrini un buono spesa da 50 euro e con oltre 6 prove d’acquisto un buono spesa da 100 euro. L’estrazione finale del concorso #IoMiMeraviglio sarà accessibile invece caricando almeno una Coppia Meraviglia + Scontrino. Più coppie vengono completate più possibilità i partecipanti avranno di vincere 1 buono viaggio da 3000 euro o 10 buoni viaggio da 500 euro.

Tornando alla campagna, per Wip Italia la direzione strategica è di Michele Fadigati, il coordinamento di Luca Schivardi e la direzione creativa di Paolo Chiabrando e Andrea Vercellino. La casa di produzione del film è Altamarea Film con la regia di Marco Bellone e Giovanni Consonni. La grafica speciale delle limited edition è stata realizzata da Capricorn.