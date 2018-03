Con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei mercati chiave e ricostruire la fiducia degli utenti, Mitsubishi Motors ha scelto di affidarsi per la prima volta a un’agenzia digitale a livello globale.

Secondo quanto riporta Campaign, l’incarico è stato assegnato a Critical Mass, agenzia globale con 11 uffici sparsi nel mondo (quello europeo è a Londra), che si occuperà di “sviluppare un nuovo ecosistema digitale” per il brand di auto, coinvolto nel 2016 in uno scandalo su false dichiarazioni relative ai consumi delle sue vetture e ora alla ricerca di un modo per recuperare la fiducia dei suoi consumatori.

L’azienda adesso ha intenzione di puntare su comunicazione e trasparenza, con un nuovo focus sul mezzo internet attraverso una piattaforma analytics-driven omnicomprensiva.

Critical Mass è parte del gruppo di agenzie globali di marketing DAS (Diversified Agency Services), una divisione di Omnicom Group. I suoi primi progetti per Mitsubishi Motors sono attesi per il prossimo autunno.

