Milos Obradovic

Akqa amplia il team e annuncia l’ingresso di Milos Obradovic in qualità di Executive Creative Director per l’Italia. Operativo dall’inizio di maggio, si legge nella nota dell’agenzia digitale del gruppo WPP, Obradovic è stato scelto per il suo approccio innovativo e per la sua spiccata conoscenza e curiosità rispetto alle ultime tendenze digitali.

“Dal primo giorno abbiamo capito che Milos era uno di noi”, commenta Peter Lund, Emea Creative Director di Akqa. “Siamo emozionati di averlo nel nostro organico e accogliamo con grande entusiasmo la sua consolidata esperienza professionale e leadership. Insieme lavoreremo con il team italiano e i nostri uffici europei per portare i nostri clienti a un nuovo livello di brand experience”.

Milos Obradovic approda nel mondo della creatività nel 2004, terminato il master di Visual Design presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. Prima di far parte del team di Akqa è stato, dal 2016, Direttore Creativo Digitale per Heineken e Diesel a livello globale in Publicis. Dal 2014, presso Leo Burnett London, è stato responsabile del brand Always (P&G) come Direttore Creativo Globale per Social e Digital.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con brand come Nintendo, McDonalds, Campari, Kellogg’s, P&G e Luxottica. Vanta una profonda esperienza nella relazione agenzia-cliente e anche differenti competenze in vari campi della pubblicità tra above e below the line. #LikeAGirl per Always e Worlds Apart per Heineken sono le sue due champagne più popolari, ma durante la sua carriera ha vinto più di 130 premi a livello locale e internazionale, inclusi 18 Leoni a Cannes e 14 D&AD Pencils.

Obradovic commenta il suo nuovo incarico: “Ammiro da sempre la visione innovativa, il coraggio e la qualità dei lavori che Akqa produce da oltre 20 anni. È un onore essere parte del futuro dell’agenzia e contribuire a portare il nostro team di talenti multidisciplinari a nuove vette. Collaborare con i nostri clienti per creare nuove possibilità insieme è una sfida che sono pronto a intraprendere”.