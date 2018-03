Mattia Stuani CEO di Xingu, l’agenzia italiana con focus 100% su Amazon

Da un’idea di un nucleo di imprenditori tra cui il lead investor Andrea Febbraio, nasceva a fine gennaio Xingu, un’agenzia italiana con tool proprietari e un focus al 100% su Amazon, creata per aiutare le aziende a incrementare le vendite e a comunicare con i loro clienti sul più grande ecommerce al mondo.

A meno di due mesi di distanza, Xingu – che proprio oggi, lunedì 19 marzo, ha attivato il proprio sito – ha iniziato a mettere a punto la propria squadra e ad organizzare la sua offerta di servizi.

A capo della società, in qualità di CEO, è stato nominato il co-founder Mattia Stuani, proveniente da RhythmOne di cui era Managing Director. Il ruolo di CTO, invece, è stato affidato al co-founder Carlo Falcone, esperto in campo tecnologico e già proprietario di un’azienda specializzata nello sviluppo di piattaforme per clienti del calibro di COOP Culture e Fincantieri. Nel board, oltre a Mattia Stuani, ci sono anche Andrea Febbraio – ex co-fondatore di Ebuzzing – in qualità di Presidente del CdA e Vincenzo Cioffi – precedentemente head of marketing di Amazon Italia e CEO di ProfumeriaWeb – come Advisor.

Ma a chi si rivolge Xingu e che tipo di servizi offre? Lo abbiamo chiesto a Stuani, in occasione dell’ufficializzazione del suo incarico. «Oggi per me si conclude un periodo significativo della mia vita in Rhythmone e sono entusiasta nell’iniziarne uno ancora più importante. Con la squadra di Xingu – ci ha spiegato – siamo al lavoro da mesi per creare un’offerta di estrema utilità per i brand. Come già successo in precedenza per Google, le aziende necessitano di gestire la propria presenza su Amazon e spesso, se non presenti sulla piattaforma in prima persona, comunque ci sono i propri reseller o addirittura seller non autorizzati. Meglio avere un controllo diretto su chi compra i propri prodotti. Non dimentichiamoci che Amazon conta ben 20 milioni di utenti in Italia, non è una nicchia».

«Xingu ha un focus 100% Amazon – ha proseguito il manager – e si rivolge non solo alle aziende retailer che vendono già prodotti sul sito ecommerce e vogliono incrementare le loro performance, ma anche a chi si vuole approcciare alla piattaforma. A queste aziende, che sono i brand produttori, offriamo tre tipi di servizi: marketing, retail e media, anche attraverso strumenti proprietari che sfruttano le leve messeci a disposizione da Amazon. L’obiettivo è migliorare il loro posizionamento e le attività di vendita, sfruttando a pieno il potenziale di questo canale, dove è possibile anche decuplicare il fatturato grazie a una gestione strategica e operativa esperta».

L’offerta che Xingu sta mettendo a punto è composta in particolare da tre anime: Xingu Advisory Services, «che offre consulenza strategica e data-driven per le attività su Amazon»; Xingu Agency «che offre supporto e gestione in ambito marketing, retail e media alle aziende che sono già presenti o che vogliono entrare su Amazon»; e, di prossima attivazione, Xingu Technology «una piattaforma tech, in via di sviluppo, che è già integrata con l’API Amazon Vendor Central e Seller Central e sarà volta a rendere più intuitivi e veloci i processi di operation e di analisi di dati sulla piattaforma».

Un’offerta composita, dunque, per la quale ci vuole un team poliedrico. «La nostra squadra ha competenze di media, digital marketing, performance, retail e tecnologia indispensabili se si considera che i nostri servizi comprendono la gestione del catalogo prodotti, il posizionamento SEO, le attività su Amazon Marketing Service e quelle su Amazon Media Service, la creazione di brand store e la realizzazione di progetti di influencer marketing – ha spiegato Stuani -. Abbiamo costruito il team operativo in queste settimane, e per ora possiamo dire che tra i suoi membri avrà professionisti provenienti da importanti agenzie di performance marketing e da agenzie focalizzate sul business ecommerce dei brand».

Forte di questa squadra e della propria offerta di strumenti, Xingu punta in alto: «Intendiamo posizionarci come prima agenzia tecnologica dotata di un’offerta completa su Amazon. Qualcosa che in Italia ancora manca, in un mercato che invece ha delle enormi potenzialità. Con Xingu stiamo costruendo qualcosa in un settore che è davvero ancora tutto da esplorare. Un progetto ambizioso – conclude il CEO -, che non sarebbe stato possibile senza il contributo dei suoi investitori Andrea Febbraio, Andrea Rota, Paola Bonomo, Luca Talarico, Giorgio Boggero, Massimiliano Valente, Walter Coraccio, David Wallach, Alessandro Cavallo, Claudio Rossi, e senza l’apporto dello studio degli Avvocati Paolo Bruni e Andrea Caputo che ci hanno fornito consulenza legale per la costituzione come startup innovativa».