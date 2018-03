Due giovani copywriter in Cernuto Pizzigoni & Partners

Marco Contardi e Silvia Basile

Il rinnovamento di Cernuto Pizzigoni & Partners, dopo il recente ampliamento della compagine dei soci d’agenzia, passa anche attraverso il reparto creativo con l’arrivo di due giovani copywriter.

Silvia Basile, classe 1990, laurea in scienze della comunicazione e master in copywriting, inizia la sua prima esperienza nel 2014 in Meloria, lavorando per Decathlon, Yamaha, Banca Carige, Asdomar e Il Secolo XIX. Nel 2016 arriva in Cheil, dove segue Samsung e Regione Lombardia. Oggi entra a far parte del team creativo dell’agenzia.

Classe ‘84, nato a Codogno e cresciuto a Milano, Marco Contardi è un autore freelance che si divide fra copywriting e letteratura new-weird (con punte “bizarro-fiction” grazie all’alterego dark Ph CraftHate). Da scrittore pubblica perlopiù racconti horror, mentre in veste di copy ha un’ampia esperienza di progetti on e off line, costruita in ambiti eterogenei con agenzie, case di produzione, brand-label, case editrici, riviste e blog italiani e non. Infine, se non è attivo da copy o autore, è impegnato come curatore artistico nella scena di “nuovo muralismo” e “post-graffiti” (ed è tra i co-creatori di alcuni festival di street-art in Italia e all’estero). Tra tutte queste attività ha trovato il tempo di mettersi in gioco con Cernuto Pizzigoni & Partners dove con Silvia Basile rappresenta la nuova generazione dei copywriter che lavoreranno con la direzione creativa di Paolo Lentini.

“Continua il nostro progetto di sviluppo e ampliamento dell’agenzia” afferma Barbara Arioli, amministratore delegato. “Integriamo professionalità diverse e competenze a quelle di coloro che già da tempo hanno contribuito alla crescita dell’agenzia e dei suoi clienti, per mantenere la nostra competitività nello sviluppo delle marche con la consapevolezza che è sempre più importante confrontarsi ed elaborare nuovi linguaggi e approcci alla comunicazione”.